عالم فيروسات روسي: نهاية كورونا وشيكة وقد يعلن عنها قريبا

2022/09/26 | 18:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

لم يستبعد كبير الباحثين بمركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة أناتولي ألتشتاين الإعلان عن نهاية جائحة كوفيد-19 قبل نهاية العام الحالي.

وصرح عالم الفيروسات الروسي لوسائل اعلام روسية “برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر.



لكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة”.

واضاف انه “سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب دورا مهما جدا في مسار الجائحة.



لأنه حاليا لا يمكن القول إن البشرية غير محصنة ضد الوباء؛ لذلك سيستمر… بل يمكن القول إن الإصابات ستنخفض و كذلك الوفيات”.

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