الحكيم يلتقي السفر الإيراني: ضرورة صياغة معادلة تحتوي الجميع وفق الدستور

2022/09/26 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين 09/26/2022، إلى استمرار الحوارات...

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