2022/09/26 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: الحلبوسي: جلسة البرلمان كانت من المفترض ان تعقد قبل زيارة الأربعين...

ظهرت المقالة الحلبوسي: لم أتداول مع أحد بقرار استقالتي أولاً على المسلة.

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