بعد فشل المحاولات السابقة.. هل تنجح زيارة الحنانة في فك الانسداد السياسي بالعراق؟

2022/09/26 | 18:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحنانة بالنجف، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على حل أزمة البلاد.

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