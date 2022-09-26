2022/09/26 | 18:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان لـــيوم الاربعاء واستقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان لـــيوم الاربعاء واستقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).