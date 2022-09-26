بسبب قطعة أثرية دينية.. الشرطة الأمريكية تحتجز سيخيًا وجامعته تعتذر بعد الإبلاغ عنه

2022/09/26 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر طالب مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر الحادثة التي تعرض لها أثناء احتجازه من قبل الشرطة الأمريكية.أخبره الضابط إنه لن يتم القبض عليه، بل سيحتجز فقط.

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