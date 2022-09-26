رئيس البرلمان: هنالك ضرورة لمغادرة مبدأ كسر الارادات والغالب والمغلوب

2022/09/26 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان هنالك ضرورة لمغادرة مبدأ كسر الارادات والغالب والمغلوب.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، ان “الجميع متفق على المواد الاساسية ولكن الحديث يكون مع الغائب والذهاب الى الانتخابات المبكرة للنقاش مع التيار الصدري وما زالت النقاشات مع الامم المتحدة وكيف نجمع الفراق السياسيين وفق مبدأ دون غالب او مغلوب”، مبينا ان “الجميع يعلم ان هنالك شخصيات قيادية تتبع للصدر وبحكم العمل السياسي المتواصل فلكل فريق الية للتواصل مع التيار من خلال هذه الشخصيات وهنالك تواصل هاتفي”.

واضاف الحلبوسي، ان “القنوات ما زالت موجودة والنوايا الجيدة موجودة لانهاء المشاكل ولا احد يتوقع ان نمشي الان وقادم الايام سهل في ظل الخلاف ولا نتوقع ان يكون هنالك نتائج ايجابية وفق الخلافات ويجب ان نترك مبدأ كسر الارادات ومبدا الغالب والمغلوب وتخفيض سقوف المطالب لان هنالك حد مقبول من السقوف للتفاهم”، مشددا على ان “استقالاتي لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي او انها تتضمن رسائل الى التيار الصدري وهي استقالة كانت تراودني منذ فترة ولا يجب ان افرض ارادتي على اعضاء المجلس وهي رسالة الى كل من يحاول التصدي للمشهد بترك الناس لتطرق بابنا وتطلب منا ان نشغل هذا المكان بالطرق المسموحة وفق الدستور والاليات السياسية وان نؤمن بان المواقف زائلة”.

وتابع ان “غادرت فليس لدي شعور باني قصرت في عملي”، موضحا ان “اراد اي شخصية ان تترشح لرئاسة البرلمان فهو امر عائد لهم وكثر الاراء والاجتهادات تضيع القرار وتخرجه من حلقة ضيقة فالقرارات ينبغي ان تؤخذ من حلقة ضيقة وتناقش على حلقات اوسع ولا صحة لقضية لا نسمع لاي شخصية وانا امثل اليوم مكون وينبغي ان تكون هنالك مساحة للاخرين بالقبول او الرفض لاستقالتي ولم اكن يوما دكتاتور”.

واكد الحلبوسي، ان احد اسباب استقالتي هو موضوع الاختلاف بين الاغلبية السياسية والتوافقية لان المعايير مختلفة واعتقد ان هنالك ضرورة ان يكون هنالك فريق حاكم واخر معارض للاسف اليوم الكل مشارك ومعارض وهذه معادلة غير صحيحة”.

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