الحلبوسي: البرلمان ينبغي ان يعود في عمله الى الوضع الطبيعي وعلينا بذل جهد من اجل المصالحة

2022/09/26 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، البرلمان ينبغي ان يعود في عمله الى الوضع الطبيعي وعلينا بذل جهد من اجل المصالحة.وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، ان “الانتاخبات اؤيدها لاعادة ترميم الوضع والاستثناءات في تشريع الموازنة وعمل مجالس المحافظات وعمل حكومات تسيير الاعمال وغيرها الكثير من الاستثناءات التي يجب الوقوف عليها”، مشيرا الى ان “المجلس ينبغي ان يعود في عمله الى الوضع الطبيعي”.واضاف الحلبوسي، ان “دخول المتظاهرين الى مجلس النواب فان التظاهر حق مكفول والتيار الصدري كان لديهم تمثيل داخل البرلمان وعبروا عن رايهم من خلال الشارع بدخول البرلمان وكان الخيار تركهم للتعبير عن رايهم بفترة محدودة في الدخول الاول اما الدخول الثاني فكان التصرف اكثر من اللازم ولكن ينبغي ان لا نصب الزيت على النار”، لافتا الى ان “دخول البرلمان راعينا وضعه ووضع السلطة القضائية وتعطيل السلطة القضائية ينعكس سلبا على دور الدولة ولا نضعهم في مقارنة مع البرلمان بالتالي فترك المساحات في بعض المشاكل هو اهون من التصرف بها بطريقة غير صحيحة”.وتابع ان “علينا بذل جهد للمصالحة وان توضع مشتركات والانتخابات المبكرة وحدها لا تكفي وان يتم الاتفاق على جملة من المواد من بينها تعريف الكتلة النيابية الاكبر وموعد الانتخابات وقانونها وما هي متطلباتها ومن هي الحكومة التي ستوصلنا الى الانتخابات اما دون ذلك فان الانتخابات لن يكون لها معنى”.

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