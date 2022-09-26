شاهد بالفيديو.. ايران تمهد لغزو مناطق في العراق براً بهذه الشكل!!

2022/09/26 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cumfz58EmzI

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