2022/09/26 | 18:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سبب العشوائيات والنفايات في بغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ij4GuhQSwDs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سبب العشوائيات والنفايات في بغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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