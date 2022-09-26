شاهد بالفيديو.. في الوقف الشيعي.. رجل إطفاء يخاطر بنفسه وينقذ موظفة حاصرتها النيران

2022/09/26 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الوقف الشيعي.. رجل إطفاء يخاطر بنفسه وينقذ موظفة حاصرتها النيران) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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