الخارجية الأمريكية تؤكد تطلّع بلادها للعمل مع الحكومة الإيطالية.. وفرنسا: نحترم الخيار الديمقراطي

2022/09/26 | 18:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع الحكومة الايطالية الجديدة، بعد فوز زعيمة اليمين المتطرّف جورجيا ميلوني في الانتخابات.

وقال بلينكن في تغريدة على “تويتر”، “نحن حريصون على العمل مع حكومة إيطاليا على أهدافنا المشتركة، مثل دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام”.

من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يحترم “الخيار الديمقراطي” للإيطاليين الذي أدّى إلى فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة”، داعيا روما الى “مواصلة التعاون مع الأوربيين”.

وقال في خطاب نشره قصر الإليزيه “اتّخذ الشعب الايطالي خياراً ديموقراطياً وسيادياً، نحن نحترمه”، مضيفاً “بصفتنا جيران وأصدقاء، علينا مواصلة التعاون فيما بيننا”.

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