“تقدّم” لن نصوّت على استقالة محمد الحلبوسي في جلسة بعد غدٍ

2022/09/26 | 18:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المتحدث باسم حزب تقدّم يحيى المحمدي، اليوم الإثنين، عدم التصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وقال المحمدي، في تغريدة على تويتر، طالعتها “خبر برس” (واخ)، “لقدرته السياسية وحراكه الميداني ودوره البارز في عجلة الإعمار لن نصوّت على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي”.

وفي وقت سابق الإثنين، نشرت الدائرة الإعلامية جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء المقبل، التي تضمنت فقرتين الأولى التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والثانية انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

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