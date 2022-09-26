تصريح خطير من الحلبوسي يخص رواتب الموظفين

2022/09/26 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، تصريحا خطيرا يخص رواتب الموظفين.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى حوار الرفدين، تابعته (بغداد اليوم)، إن "صرف رواتب الموظفين للحكومة الحالية غير قانوني بعد انتهاء العام الجاري".

وأضاف أنه "لا يوجد اي منفذ قانوني لصرف رواتب الموظفين الا المخالفة من اجل انهاء الازمة".

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