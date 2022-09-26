الكشف عن أسباب اطلاق تسمية

2022/09/26 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

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اشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشخصية بمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان تحالف ادارة الدولة ، تحالف ادارة الدولة سيكون بمشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى حوار الرافدين تابعته (بغداد اليوم) ان " جميع القوى السياسية المشاركة في تحالف بناء القوى ستتعاون في تحمل مسؤولية ادارة الدولة لذلك اطلق عليه تلك التسمية". واضاف ان " القوى السنية ستحصل على حقوقها بعودة النازحين واعمار المدن المحررة وانهاء المساءلة والعدالة والمخبر السري وتعريف التعامل مع الارهابي في المناطق المحررة"، مبينا ان "شخصية محمد السوداني مهمة وقادرة على تحقيق الانجازات". وتابع انني "اتحدى اي شخصية من ذكر اسم قيادي سني قد تسبب في تأزم الوضع الشيعي كونه خلاف عميق ولا يحتاج الى اي شخص من خارجه".

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