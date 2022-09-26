خبير قانوني يوضح آلية استقالة رئيس البرلمان وفق الدستور

2022/09/26 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، آلية استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وفق الدستور.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "استقالة رئيس مجلس النواب تعرض على البرلمان ويشترط لقبولها موافقة أغلبية عدد الحضور ويمكن ان يتم انتخاب بديل له في ذات الجلسة او جلسة قادمة بالاغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد".

وأضاف انه "يمكن ان تدار الجلسة القادمة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وفق المادة 35 من نظام مجلس النواب الداخلي واذا غاب ايضا تدار الجلسة من قبل من يتم انتخابه من المجلس باغلبية الحاضرين وفق المادة 11 من نظام مجلس النواب الداخلي ليتم فيها انتخاب النقص الحاصل في رئاسة البرلمان".

وقدم رئيس مجلس النواب استقالته بحسب جدول اعمال جلسة الاربعاء والتي تتضمن التصويت على استقالة محمد الحلبوسي ومن ثم التصويت على تسمية النائب الاول الجديد بديلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

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