2022/09/26 | 19:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: cKA4AedHwE0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. التقلبات المناخية تسبب في انخفاض إنتاج محصول الرمان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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