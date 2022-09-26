2022/09/26 | 19:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ydfXF7zzsb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد صور زوجته مع الفنان راغب علامة وزارة الخارجية تنهي أعمال السفير في الأردن | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد صور زوجته مع الفنان راغب علامة وزارة الخارجية تنهي أعمال السفير في الأردن | برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).