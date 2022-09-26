2022/09/26 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق و الأردن و سوريا و لبنان يواجهون خطر التغير المناخي | تقرير

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