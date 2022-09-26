العراق وبريطانيا يبحثان دعم القطاع المصرفي والاقتصادي

2022/09/26 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، ورئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني إيما نيكلسون، اليوم الإثنين، دعم القطاع المصرفي والاقتصادي بالعراق.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البنك المركزي، في بيان، أن “مخيف، استقبل رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني البارونة إيما نيكلسون”.

وأضاف البيان: “وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون والتدريب وتطوير الكوادر المصرفية وبناء شراكات ثنائية، بما يخدم القطاع المصرفي والاقتصادي في العراق”.

واستعرض المحافظ، “المبادرات التنموية للبنك المركزي العراقي التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد العراقي، شاملة قطاعات فاعلة وحيوية عالجت متطلبات المجتمع العراقي”.

بدورها، رحبت نيكلسون، بـ”خطوات البنك المركزي على مختلف الصُعد، مؤكدةً حرصها على التعاون خلال المرحلة القادمة”.

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