مستشار الأمن القومي يوجه باستمرار التنسيق الدولي لخدمة أمن العراق

2022/09/26 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم

الأعرجي اليوم الاثنين بضرورة استمرار

التنسيق مع الجهد الدولي الداعم لخدمة

الأمن القومي العراقي، مؤكدا استعداد

المستشارية لدعم ومساعدة هيئة المنافذ

الحدودية وحرس ال

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