العتبة الحسينية تنقذ زائر بحريني وتعالجه مجانا في احدى مستشفياتها

2022/09/26 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة

عن متابعتها المتواصلة للحالة الصحية

لزائر من مملكة البحرين في مستشفى

الامام زين العابدين عليه السلام

التخصصي التابع لها بعد تعرضه لوعكة

صحية حادة، مؤكدة ان الخدمات

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