الحلبوسي: أدعم ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2022/09/26 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الاثنين، دعمه لترشيح محمد شياع

السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال الحلبوسي ضمن فعاليات ملتقى

الرافدين للحوار في كلمة له، إن "مرشح

الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني

علا

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