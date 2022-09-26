شاهد بالفيديو.. إلهام شاهين تعلن تبرعها بأعضائها السليمة بعد وفاتها

2022/09/26 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلهام شاهين تعلن تبرعها بأعضائها السليمة بعد وفاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QiXoRzlysbM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلهام شاهين تعلن تبرعها بأعضائها السليمة بعد وفاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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