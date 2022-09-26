الحلبوسي: الحكومة لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين في العام المقبل إلا من خلال تعمّد المخالفة

2022/09/26 | 19:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن العام المقبل لا يمكن الإنفاق وفق قاعدة 1/12، حتى لرواتب الموظفين.

وأضاف الحلبوسي، خلال مشاركته خلال ملتقى الرافدين، إنه “لا يمكن استمرار الإنفاق وفق تلك القاعدة، العام المقبل، بسبب عدم وجود منفذ قانوني لها، وهو ما أقره قانون الإدارة المالية”.

وبين، أن “الحكومة لا تتمكن من صرف رواتب الموظفين، إلا من خلال تعمّد المخالفة”.

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