العراق يفوز على سوريا ويتوج ثالثاً في بطولة الأردن

2022/09/26 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تغلب المنتخب العراقي لكرة القدم، الاثنين 09/26/2022، على نظيره السوري بهدف...

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