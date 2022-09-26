وفاة الداعية المصري يوسف القرضاوي المقرب من الاخوان المسلمين

2022/09/26 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي في الدوحة في 11 أيار/مايو 2014 © AL-WATAN DOHA/ا ف ب/ارشيف كريم جعفر الدوحة (أ ف ب) – توفي الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاي، أحد ابرز رجال الدين المقربين من جماعة الاخوان المسلمين والمقيم في قطر، حسبما ورد الاثنين في تغريدة على حسابه على تويتر.وجاء في التغريدة “انتقل إلى […]

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