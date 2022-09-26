بوتين يمنح المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن الجنسية الروسية

2022/09/26 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، الجنسية الروسية، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر على بوابة الحكومة الروسية، الاثنين.

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