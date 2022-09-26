في ظل استمرار الأزمة السياسية.. رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته

2022/09/26 | 20:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الاثنين استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان بعد غد الأربعاء موعدا للتصويت عليها.

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