الرافدين والرشيد يعلنان إيقاف منح السلف بشكل مؤقت

2022/09/26 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارتا مصرف الرشيد والرافدين، اليوم، إيقاف منح السلف بشكل مؤقت، وذلك بسبب عدم استكمال المعاملات السابقة لدى فروعهما في المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان أنه “تم ايقاف استلام معاملات السلف مؤقتاً والى اشعار آخر والغرض منه جاء نتيجة الزخم الكبير لمعاملات الزبائن واعادة ترتيب متطلبات عمل الفروع من حيث استكمال انجاز المعاملات السابقة التي مضى عليها فترة ولم يتم حسمها”.

وأوضح أنّ “المصرف وجّه الفروع باستحصال الاقساط الشهرية من المستلفين التنسيق المستمر مع دوائرهم”.

وأشار البيان، إلى أنّ “المصرف سيعاود استئناف العمل باستقبال طلبات منح السلف بعدما ينتهي من ذلك قريباً”.

وضمن السياق، أعلن مصرف الرشيد، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إيقاف سلف المتقاعدين مؤقتاً.

وقال المكتب الإعلامي في بيان أنّ “العمل جارٍ لإعداد برنامج خاص للمنح يحمي حسابات المتقاعدين من التزوير والسرقة”.

وأضاف أنّ “المصرف وفي وقت سابق منح عدداً كبيراً من السلف للمتقاعدين إلا أن انتشار المكاتب الوهمية والشكاوى التي وردت للمصرف حول سرقة بياناتهم دعت للإيقاف المؤقت وسنعلن عنها في وسائل الاعلام والصفحة الرسمية للمصرف حال الاطلاق”.

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