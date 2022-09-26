بهدف نظيف العراق يتغلب على سوريا في بطولة الأردن الدولية الوديّة

2022/09/26 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، على نظيره السوري بهدف نظيف في بطولة الأردن الدولية الودية.

وسجل هدف المباراة الوحيد، أيمن حسين في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز يحرز منتخبنا الوطني المركز الثالث في البطولة، فيما تقام بعد مباراتنا مباراة تحديد المركز الأول والثاني بين منتخبي الأرد وعُمان.

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