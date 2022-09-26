شاهد بالفيديو.. ممرض يتحرش بفتاة بعد إجرائها عملية داخل المستشفى

2022/09/26 | 20:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممرض يتحرش بفتاة بعد إجرائها عملية داخل المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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