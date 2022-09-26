الإطار التنسيقي يعلق على استقالة الحلبوسي: بديله متوفر

2022/09/26 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هاجم الاطار التنسيقي، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد اعلانه الاستقالة من منصبه، مبينا ان الغرض من الاستقالة لتعقيد المشهد السياسي وافشال تمرير الحكومة.

وقال القيادي في الإطار محمد البياتي في حديث لـ (لبغداد اليوم ) ان "موضوع استقالة الحلبوسي وتوقيتها يهدف للضغط على الإطار خلال جلسة تنصيب رئيس الجمهورية".

واضاف ان "المعطيات تشير الى ان الحلبوسي يحاول البقاء في السلطة رغم استقالته عبر تجديد ثقة به في حال رفض نصف الإطار الاستقالة وفي حال الاصرار ان بديله متوفر".

وتابع ان "استقالة الحلبوسي لم تكن ضمن حسابات الاطار بسبب الانشغال في ترتيب اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وعليه فأن هناك اجتماعا للاطار التنسيقي لبحث مستجدات الوضع السياسي قريبا".

وقدم رئيس مجلس النواب استقالته بحسب جدول اعمال جلسة الاربعاء والتي تتضمن التصويت على استقالة محمد الحلبوسي ومن ثم التصويت على تسمية النائب الاول الجديد بديلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

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