مصرف الرافدين يعلن ايقاف السلف مؤقتا

2022/09/26 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، الاثنين، توضيحا

بخصوص ايقاف ترويج معاملات السلف

الشخصية.

واكد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

صحفي، ان ايقاف استلام معاملات السلف

مؤقتا والى اشعار اخر والغرض منه جاء

نتيجة الزخم ال

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