وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

2022/09/26 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن -اليوم الاثنين- عن وفاة القيادي

الاخواني الشيخ يوسف القرضاوي عن 96

عاما.

والقرضاوي رجل دين وداعية مصري، ويحمل

الجنسية القطرية غادر مصر عام 2013.

وقد أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا

بإعدامه عام 2

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