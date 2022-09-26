2022/09/26 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي ————————- عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين ٢٦-٩-٢٠٢٢ ، وناقش الاطار التنسيقي اخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة.ورحب الاطار التنسيقي بدعوة مجلس النواب الى عقد جلسة تعيد الحياة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطار التنسيقي يجدد دعوته للقوى الكردية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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