شنيشل للاعبي المنتخب: ما حققتموه في غضون خمسة ايام يعد انجازاً

2022/09/26 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل، أن ما حققه المنتخب الوطني في غضون خمسة أيامٍ في بطولة الأردن الرباعية يعدُّ انجازاً .وشكرَ شنيشل، بحسب بيان لاتحاد الكرة، لاعبيه على “الالتزامِ والانضباطِ، […]

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