تنويه من المرور بشأن قطع احد الطرق المهمة في بغداد

2022/09/26 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه ———— سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجنيد بأتجاه تقاطع الخارجية وذلك لمد انبوب تصريف المياه الثقيلة..هذا القطع سيتم بالتعاون مع دائرة المشاريع.ويكون العمل لمدة(٤) ساعات من الساعة١٢ ليلاً لذلك اقتضى التنويه

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