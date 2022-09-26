2022/09/26 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، استقالته من منصبه، حسب مقطع صوته منسوب له سجل أثناء كلمة أمام "منتدى الرافدين" في بغداد، الاثنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الحلبوسي يؤكد استقالته "دون أن يستشير أحدا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الحلبوسي يؤكد استقالته "دون أن يستشير أحدا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).