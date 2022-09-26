رسالة للتيار الصدري.. مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

2022/09/26 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب الاطار التنسيقي بعودة جلسات البرلمان والمؤسسات الدستورية، مطالبا القوى الكردية بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وقال بيان صدر عن الاطار تلقته (بغداد اليوم) ان " الاطار عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين ، وناقش الاطار التنسيقي اخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة.

واضاف انه "يرحب الاطار التنسيقي بدعوة مجلس النواب الى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد ".

وتابع ان " الاطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"

و دعا الاطار التنسيقي القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية .

وأكد الاطار " ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وادارة الدولة.

وأكد الاطار حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة، رافضاً المحاولات و الضغوطات و التدخلات الخارجية ومن اي طرف كان ".

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