سفارة الصين في العراق تغلق مقرها لمدة يومين

2022/09/26 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سفارة الصين في العراق، اليوم الاثنين، عن اغلاق مقرها لمدة يومين.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بسبب العيد الوطني للصين، سيغلق المكتب القنصلي لسفارة الصين لدى العراق من 3 أكتوبر إلى 5 أكتوبر".

وبينت أنه "سوف يستأنف العمل بشكل طبيعي في 10 أكتوبر (الاثنين)".

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