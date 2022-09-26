الاتحاد: متفائلون بالتوصل الى حل قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/09/26 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تفاؤله بشأن التوصل الى حل كردي – كردي قبل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال غياث سورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “بعد اجتماع الرئيسين بافل طالباني ومسعود بارزاني لم يتم التوصل الى حل نهائي حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فان المباحثات السياسية مستمرة”.

وأضاف “من المؤكد انه سيتم التوصل الى حل قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بشأن مرشح الرئاسة، وبخلافه فلا نستبعد ان يدخل الطرفان بمرشحين الا اننا متفائلون بالتوصل الى حل في جميع الأحوال”.

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