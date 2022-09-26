بريطانيا تؤكد حرصها على دعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في العراق

2022/09/26 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وبحث اللقاء، بحسب بيان للرئاسة، “العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، والتنسيق بين البلدين بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي”.

وأكّد السفير مارك برايسون ريتشاردسون “حرص بلاده على ترسيخ أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم مسار الحوار والتلاقي لمعالجة المسائل السياسية في البلد وبما يُحقق التنمية والتقدم للشعب العراقي”.

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