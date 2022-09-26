(بالصور).. إجتماع موسع لقادة وأعضاء تحالف العزم في منزل النائب مثنى السامرائي

2022/09/26 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قادة واعضاء تحالف العزم اجتماعاً موسعاً في منزل مثنى السامرائي.

وجرى خلال الاجتماع بحث تداعيات المشهد السياسي وآليان العمل مع الشركاء.

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