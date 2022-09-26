2022/09/26 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، آخر المستجدات بشأن تعافي الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الإسكتلندي، قبل أسبوعين، في الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد استغل بنزيما فترة التوقف الدولي، للتعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من مواصلة ريال مدريد تحقيق الانتصارات حتى مع غياب بنزيما، إلا أن المهاجم الفرنسي، سيعود لمركزه بمجرد تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في تعافي بنزيما تماماً من الإصابة، حتى يستطيع الاعتماد عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوربا، وكذلك مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا.

ومن المتوقع أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحاً لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي الفرنسي كريم بنزيما نجم الريال من الإصابة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي الفرنسي كريم بنزيما نجم الريال من الإصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).