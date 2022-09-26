2022/09/26 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات واستثمارات التيار تتسبب بسجال بين الساعدي والغرابي والاخير يرد.. لا تتحدث من مكانك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6lHT-JCbZrc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات واستثمارات التيار تتسبب بسجال بين الساعدي والغرابي والاخير يرد.. لا تتحدث من مكانك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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