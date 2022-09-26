2022/09/26 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات تستبق إنعقاد البرلمان والصدريون يرون الإطار إطاراً فقط ولادة تحالف جديد من رحم الإنسداد والشارع يتهيأ لإحتجاجات السبت بغداد – قصي منذر وقعت الكتل والتيارات السياسية ،على اتفاق اولي للمضي بتشكيل حكومة توافقية وانهاء حالة الانسداد التي تعيشها البلاد منذ تشرين الاول الماضي ،وفي خضم الاستعدادات التي تجريها الكتل لعودة البرلمان الى الالتئام وتمرير […]

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