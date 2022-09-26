2022/09/26 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يصف محسن حسين بالعنوان الوطني الكبير بغداد – ندى شوكت وصف رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، الصحفي الرائد محسن حسين بالصديق الكبير والعنوان الوطني والمهني الكبير، وقال البزاز في جواب على رسالة وجهها اليه حسين في 25 ايلول الجاري من لبنان (اقل ما نفعله ان نكرمه ونقف باحترام ومحبة امام انجازاته وخلقه […]

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