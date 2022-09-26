2022/09/26 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال ثلاثة أشخاص يرومون السفر إلى ألمانيا بوثائق مزوّرة الإطفاء يخمد حريقين نشبا في مبنى الوقف الشيعي ومخزن تجاري ببغداد المحافظات – مراسلو (الزمان) تمكنت فرق الاطفاء ،من إخماد حريقين نشبا في مخازن تجارية بمنطقة الزعفرانية ومبنى الوقف الشيعي قرب منطقة الباب المعظم.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء أخمدت حادث حريق اندلع […]

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