2022/09/26 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاثنين 09/26/2022، ان شغلي لعدد من...

ظهرت المقالة وزير النفط: شغلي لعدد من المناصب هو تكليف حكومي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: شغلي لعدد من المناصب هو تكليف حكومي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: شغلي لعدد من المناصب هو تكليف حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).